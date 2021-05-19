FIFA Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı
Ankara
FIFA'nın Twitter hesabından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasının görüntüleri paylaşıldı.
🏆🏆 They did the double in style. They celebrated in style with one of the most passionate sets of supporters on the planet 🚢— FIFA.com (@FIFAcom) May 19, 2021
🙇♂️ All hail the kings of Turkey, @Besiktas 🦅pic.twitter.com/JDhrNdA4ry
Kabataş'a deniz yoluyla giden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncularının, iskeledeki taraftarlarca karşılandığı görüntülere yer verilen paylaşımda, "Çifte kupayı, gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye'nin kralı Beşiktaş'ı selamladı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.