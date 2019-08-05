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Spor, Futbol

Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i kadrosuna kattı.

Halife Yalçınkaya   | 05.08.2019
Sivasspor'da transfer

Sivas

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, iki yıldır yakından takip ettiği Partizan'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Djerlek, Sivas'a gelerek takımla çalışmalara katıldı.

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki futbolcu, OFK Belgrad altyapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek, Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösteriliyor.

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