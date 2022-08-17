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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Malmö karşılaşacak.

Fatih Erel   | 17.08.2022
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Malmö karşılaşacak.

Play-off turu ilk maçları programı şöyle:

19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

19.30 Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.00 Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)

20.00 Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)

21.00 Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)

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