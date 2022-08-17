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Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, AFAD öncülüğünde 262 personel ve 45 aracın katıldığı deprem tatbikatı düzenleniyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı

Hüseyin Burak Demirer   | 17.08.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor: 2-1

Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda): 2-2

Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan):​​​​​​​ 1-0

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