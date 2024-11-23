Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Sivas/İstanbul
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 17 puan topladı.
Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.
Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.