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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Mersin

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

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