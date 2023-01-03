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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Serhat Zafer   | 03.01.2023
Sivasspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Sivas

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 14 puan topladı.

Süper Lig'deki son 6 maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan Sivasspor, 4 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

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