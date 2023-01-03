Lider Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 62-19, gol sayısında da 206-87 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor.
İstanbul/Ankara
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.
Derbiye lider çıkma hedefinde
Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.
Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.
Beş oyuncu eksik
"Cimbom" yarınki karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
Önemli oyuncular kart sınırında
Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Ligde 6 maçtır kaybetmiyor
Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.
Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.
Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü 101. randevuda
İki ekip arasında geride kalan 100 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62'ye 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın ligde attığı 206 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 87 golle karşılık verebildi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.
İki takım şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı, Galatasaray 37, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti.
2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.
Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.
MKE Ankaragücü'nün, Galatasaray deplasmanında 4 maçtır "yüzü" gülmüyor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor.
Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı.
Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı.
MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.