Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla KaraoğlanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.