Dolar
13.82
Euro
15.66
Altın
1,777.11
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,032.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Yunus Kaymaz   | 09.12.2021
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi

Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Göztepe maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
Hatayspor, Altay'a konuk olacak

Hatayspor, Altay'a konuk olacak
2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı