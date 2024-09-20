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Spor, Futbol

Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yendi

Mersin

İlk yarı 

25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.

27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı 

61. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedro meşin yuvarlağı ortaladı, araya giren Cenk Şen topu uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Bodrum FK, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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