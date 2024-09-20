Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yendi

Mersin
İlk yarı
25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.
27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.
37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
61. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.
83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedro meşin yuvarlağı ortaladı, araya giren Cenk Şen topu uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Bodrum FK, karşılaşmayı 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.