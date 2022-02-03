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Spor, Futbol

Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna kattı.

Süha Gür   | 03.02.2022
Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 30 yaşındaki stoper, son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Semih Kaya, Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalamasının ardından açıklamada bulunan Semih, "Gerçekten çok mutluyum. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla elinden geleni yapacağını vurgulayan 30 yaşındaki stoper, şöyle devam etti:

"Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz... Tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum."

Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de açıklama yapan Semih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben onları çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Onlar benim ailemin parçası. Büyüklerim var içlerinde, anne, baba, abi, kardeş olarak gördüklerim var. Beni her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum. Elimden geldiğince bunu en iyi şekilde yapacağımı biliyorum. Onları hiçbir şekilde utandırmayacağım, bundan emin olsunlar."

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