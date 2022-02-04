Dolar
13.57
Euro
15.53
Altın
1,805.94
ETH/USDT
2,689.60
BTC/USDT
37,347.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yendi.

Erkan Tiryaki   | 04.02.2022
Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Ankara

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC ASVEL

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 85-76 yendi

Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 85-76 yendi