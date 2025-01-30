Dolar
35.77
Euro
37.20
Altın
2,778.87
ETH/USDT
3,218.00
BTC/USDT
104,977.00
BIST 100
10,141.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor

Samsun

Reis, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi.

Başakşehir'in taktiksel anlamda değişikliğe uygun bir sistemde oynadığına işaret eden Reis, "Bazen geride üçlü, bazen de dörtlü sistemle oynuyorlar. Bizde taktiksel anlamda buna göre hazırlandık. Keyifli ve güzel bir maç olacaktır. Sahamızda oynadığımız ilk maçı kazanmıştık ama o maç da zor geçmişti. Umarım güzel performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Bu tür maçları beraberlikle bitirmek için oynayacak olursanız, kesinlikle istediğinizi alamazsınız. Bu maçta galibiyet için sahaya çıkacağız. Göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki, '1 puan bile iyi' diyeceğiz ama ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız." dedi.

"Hedefimiz, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak"

Ligde 40 puana ulaştıklarına dikkati çeken Reis, şunları kaydetti:

"Ligde çok güzel puan ortalaması tutturduk. Kümede düşme hattı ile bulunduğumuz konum arasında 24 puanlık fark var. Bu, bizim adımıza sevindirici bir şey. Konumumuz, oyunculara öz güven aşılayacaktır. Başakşehir maçı da elbette zor olacaktır ama galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Eğer galip ayrılırsak, rakiplerimize artı 3 puan daha fark atmış olacağız. 16 maç kalacak ve elbette üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz. Ligdeki konumumuzu korumak istiyoruz. Bu pozisyonda ne kadar kalabiliriz bilmiyorum ama yukarılarda kalmaya çalışacağız. Kesinlikle hedefimiz, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak."

Reis, aldıkları 40 puan sonrasında şehrin beklentilerinin yukarıya çıktığını gördüklerini dile getirerek "İçinde bulunduğumuz pozisyondan dolayı baskı hissediyoruz. Baskıyı seven bir insanım. Sezonun kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini yapmaya devam edersek, mutlaka çok iyi fırsatlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin yüzde 3'ünü etkileyecek
Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir'e 22,5 yıl hapis istemi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "panel" operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için yarın son gün

Benzer haberler

Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor

Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten gençlere tavsiye

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i mağlup etti

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten "baskılı oynamak istiyoruz" açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten "baskılı oynamak istiyoruz" açıklaması
Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet