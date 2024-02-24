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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Okan Coşkun  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi mağlup etti Fotoğraf:Adsız Günebakan/ AA

Gaziantep

İlk yarı 

15. dakikada Max Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

30. dakikada Pereira'nın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Dragus'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer uzaklaştırdı.

60. dakikada konuk ekip RAMS Başakşehir öne geçti. Dubois'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

73. dakikada Abeid'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta topu kaleci Nita, güçlükle kontrol etti.

75. dakikada RAMS Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Kaleci Muhammed Şengezer'in savunmadan gönderdiği uzun topla buluşan Deniz Türüç, yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Önce gol kararı veren hakem Ali Şansalan, daha sonra VAR'daki Arda Kardeşler'in uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Gaziantep FK'nin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sorescu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Maxim meşin yuvarlağı yanında bulunan Dragus ile buluşturdu. Dragus, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. Önce gol kararı veren hakem Ali Şansalan, daha sonra VAR'daki Arda Kardeşler'in uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90+7 dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Abeid'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma konuk ekip RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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