MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.
Kayseri
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.
Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.