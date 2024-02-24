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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.

Ramazan Kaya  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

Kayseri

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." diye konuştu.

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