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Spor, Futbol

PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza

PFDK, Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 30.01.2020
PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza Fotoğraf: İsa Terli/AA

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ligin 19. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'nin 125 bin, Göztepe'nin 49 bin, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 34 bin, Eskişehirspor'a 12 bin, Bursaspor'a 5 bin 250 ve Ekol Göz Menemenspor'a da 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı. Ayrıca Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçında e-biletlerinin bloke edildiği belirtildi.

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