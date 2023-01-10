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Spor, Futbol

PFDK, Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), HangiKredi Ümraniyespor futbolcusu Allyson'a 2 maç ceza verdi.

Ercan Çakar   | 10.01.2023
PFDK, Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Allyson'a 2 maç men ve 17 bin 350 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, ligde Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'e 1 maç men ve 26 bin lira, Antalyaspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik'e 26 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'a 450 bin, Fenerbahçe'ye 156 bin, MKE Ankaragücü'ne de 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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