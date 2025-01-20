Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı.
Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirvedeki puan farkını 6'ya düşürdü.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0
Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla açılacak.
Yeni haftanın müsabaka programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.