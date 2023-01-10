Gazze'de ilk kadın boks takımı, uluslararası müsabakalara katılmak istiyor
Filistin'in Gazze Şeridi'nde kurulan ilk kadın boks takımı, yerel ve uluslararası müsabakalara katılmayı hedefliyor.
Gazze
Gazze'de aylar önce kurulan ve farklı yaşlardan 40 kişiden oluşan takım, İsrail ablukası nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşıyor.
Takıma antrenörlük yapan İbtisam Nasr, boksla ilgilenmenin özgüvenini artırdığını ve zorlukla mücadele azmini kamçıladığını söyledi.
Filistin'deki ilk kadın boks takımının antrenörlerinden olduğunu belirten Nasr, "Tüm toplumsal eleştirilere rağmen boksa bir ilgi ve talebin olduğunu gördük." dedi.
Çeşitli yaş gruplarından yaptıkları elemelerle bir takım oluşturduklarını, boksta uluslararası organizasyonlara katılacak bir seviyeye gelmek istediklerini aktaran Nasr, Gazzeli kadınların her spor dalında faaliyet göstermesini arzu ettiklerini dile getirdi.
Filistinli kadınları spor yoluyla hayata daha dirençli hale getirmek ve dışarıda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı savunma mekanizmalarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Nasr, sportif faaliyetlerle, "Filistin'i gururlandırmayı" hedeflediklerini ifade etti.
Tüm kadın üyelerin haftada birkaç gün fiziksel kondisyon ve boks antrenmanına katıldığını belirten Nasır, sporcuların rekabet turlarına da tabi tutulduğunu kaydetti.
Başlangıçta karşılaşılan zorluklar
Takımın kurucusu ve antrenörü Üsame Eyyüb de ilk olarak 2017 yılında evinde bir yer tahsis ederek, kız çocuklarına boks eğitimi vermeye başladığını söyledi.
İlk dönemlerde 17 yaş altı kızlara boks eğitimi verdiğini aktaran Eyyüb, çevresinden aldığı destek ve cesaretle bu sporu daha geniş bir alanda sürdürmeye başladığını anlattı.
Boks eğitimini Gazze sahilinde ve diğer açık alanlarda sürdürdüğünü ve bu durumun halk tarafından iyi karşılandığını dile getiren Eyyüb, yıllar önce Gazze'de onlarca kişinin katıldığı "kadınlar boks şampiyonası" düzenlediklerini de aktardı.
Eyyüb, "Uzmanlık ve deneyim birikimi, Filistin Boks Federasyonunda bizi bu spor için bir kadın takımı kurmayı düşünmeye itti. Fiili olarak da üyelik kapısını aralayarak, genç kadınlara ve daha büyük yaş gruplarına da eğitim vermeye başladık." dedi.
Gazzeli kadınların spora katılımını, her açıdan karşılaştıkları zor yaşam koşulları ve baskılar ışığında onlar için önemli bir çıkış noktası olarak gördüğünü ifade eden Filistinli antrenör, kadın boks ekibinin karşılaştığı zorluklarla ilgili de şunları söyledi:
"Kadın sporlarına yönelik halkın bir kısmının kadın boksunu eleştiren görüşü, ilk engeldir. Ayrıca (İsrail) işgali, bölgesel ve uluslararası katılımımıza engel teşkil etmekte ve yabancı uzmanlıktan yararlanmamızı engellemektedir."
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.