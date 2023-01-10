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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 10.01.2023
Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

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