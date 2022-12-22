Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzon
Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.
Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.
Törenin ardından Özkan Sümer'in ilk futbola başladığı Amatör Lig takımlarından Yolspor'un kulüp başkanı Mahir Calap, Sümer'in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer'e verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.