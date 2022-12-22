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Spor, Futbol

Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Selçuk Kılıç   | 22.12.2022
Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzon

Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.

Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Törenin ardından Özkan Sümer'in ilk futbola başladığı Amatör Lig takımlarından Yolspor'un kulüp başkanı Mahir Calap, Sümer'in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer'e verdi.


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