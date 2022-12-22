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Spor

Bakan Kasapoğlu: Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacak

Serdal Kalaycı   | 22.12.2022
Bakan Kasapoğlu: Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacak

İstanbul
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacağını açıkladı.

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