Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla döndü

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi.

Volkan Kaşik   | 24.11.2019
Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla döndü Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Emre Belözoğlu (sağ), rakibi Guilherme ile mücadele etti. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )


Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.

11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı.

30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.

59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla döndü

Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla döndü

Göztepe yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini aldı

Gençlerbirliği ligde 3. galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı

MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu

MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu
Lider Sivasspor Kayseri deplasmanında farklı kazandı

Lider Sivasspor Kayseri deplasmanında farklı kazandı
Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı

Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı