Euro
6.35
Dolar
5.77
BIST 100
106,298.90
Altın
1,455.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, teknik direktör olarak Jürgen Klinsmann ile anlaştı.

Erbil Başay   | 27.11.2019
Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann oldu. 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görevine son verilen teknik direktör Ante Covic'in yerine sezon sonuna kadar Jürgen Klinsmann'ın getirildiği ifade edildi.

Hertha Berlin'in sportif direktörü Michael Preetz, son haftalardaki gelişmeler ve alınan sonuçlar ışığında bu zor kararın verildiğini belirterek, Covic'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bundesliga'da son 5 haftada oynanan karşılaşmada galibiyet alamayan Hertha Berlin 12. hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu

'FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor'

Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor

Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor
'Fenerbahçe maçında da futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız'

'Fenerbahçe maçında da futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız'
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek