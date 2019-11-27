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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Beşinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini ağırlayacak. İki müsabaka, TSİ 20.55'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile saat 18.50'de karşılaşacak.

Ligde beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.50 Krasnodar (Rusya) - Basel (İsviçre)

18.50 Trabzonspor (Türkiye) - Getafe (İspanya)

18.50 Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz)

20.55 Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.55 Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya)

20.55 Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

20.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya)

20.55 Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere)

20.55 Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan)

23.00 Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda)

23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa)

23.00 Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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