Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'da kaleci Esteban Alvarado'nun Slovenya kampına katılacağı bildirildi.

anasayfa > spor, futbol 07.07.2018 Meltem Yılmaz Trabzon

Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

TRABZON

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, teknik direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır."

Açıklamada, Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği ise yönetim kurulu ile teknik direktör Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacağı kaydedildi.

Muhabir: Meltem Yılmaz


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