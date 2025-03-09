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Spor, Futbol

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

Emrah Oktay  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

İstanbul

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-kırmızılı takımın 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonu geride bıraktı. Bu süreçte 138 resmi maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk, Alanyaspor müsabakasıyla Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasında görev yaptı. Geride kalan bölümde ligdeki 99 maçta 81 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü. Okan Buruk idaresinde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da 25 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor.

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