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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün "ilk hafta" hasreti

Trendyol Süper Lig'in tecrübeli takımlarından MKE Ankaragücü, ligin ilk hafta maçlarında 3 puan alma hasreti çekiyor.

Erkan Tiryaki  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
MKE Ankaragücü'nün "ilk hafta" hasreti

Ankara

Trendyol Süper Lig'in tecrübeli takımlarından MKE Ankaragücü, ligin ilk hafta maçlarında 3 puan alma hasreti çekiyor.

Bu yıl 66. kez düzenlenecek Türkiye'nin en üst düzey liginde 54. defa yer alacak MKE Ankaragücü, ligde bulunduğu son 8 sezona da galibiyetle başlayamadı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yer aldığı son 8 sezonda ilk hafta maçlarında 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Başkent ekibi, yarın ligin ilk haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa'yı deplasmanında yenerek, bu kötü istatistiğe son vermeye çalışacak.

İlk haftada en son 2007'de galibiyet alabilmişti

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e galibiyetle başladığı sezonun üzerinden 16 yıl geçti.

Başkent ekibi, taraftarına ilk hafta galibiyetini en son 2007-2008 sezonunda hediye etti. Sarı-lacivertliler, Alman teknik direktör Hans-Peter Briegel'le başladığı sezonun ilk haftasında 11 Ağustos 2007'de Ankaraspor'u deplasmanda Yasin Çelik ve Ahmet Dursun'un golleriyle 2-1 yenmişti.

MKE Ankaragücü'nün son 8 sezon başlangıcı

Başkent temsilcisi, son 8 sezonun 5'ine evinde başlarken, 3 kez deplasman maçlarıyla lige 'merhaba' dedi.

Evindeki başlangıç maçlarında bir beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan MKE Ankaragücü, deplasmandaki 3 maçta ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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