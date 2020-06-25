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Spor

Erzurum'da kış aylarında oynanacak futbol maçlarında artık zemin sorunu yaşanmayacak

Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nın güney kale tribününe yapılan polikarbon çatı ile kentte kış aylarında oynanacak futbol maçlarında zemin sorunu yaşanmayacak.

Yunus Hocaoğlu   | 25.06.2020
Erzurum'da kış aylarında oynanacak futbol maçlarında artık zemin sorunu yaşanmayacak

Erzurum

Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda ısıtma sistemi olmasına rağmen kış aylarında güney kale önünde yaşanan buzlanmaya yönelik yapılan çalışma sayesinde hem zeminin yeşil kalması hem de buzlanma olmadan futbol oynanması amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadın güney kale önünde özellikle kış aylarında buzlanma olmaması için güneş ışığı geçirme özelliğine sahip çatı çalışmalarını tamamladı.

Statta yapılan çatı yenileme çalışmasıyla güney kale önündeki zemin, kış aylarında futbolcuların rahat bir ortamda maç yapmasını sağlayacak.

Söz konusu tribünde maçları takip edecek taraftarlar da polikarbon sistemi sayesinde soğuk havalarda karşılaşmaları rahatça izleyebilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, güney kale önünde oluşan buzlanmanın stat görevlileri ve futbolcuları zor durumda bıraktığını aktardı.

Artık futbolcuların buzlu zeminde top koşturmayacağını kaydeden Taşkesenligil, "Valimizin desteği ve talimatıyla bu sorunu aştık. Polikarbon sistemiyle tribünde maç izleyen taraftarlarımız üşümeyecek ve kale önünde buzlanma olmayacak. Futbol ve spor adına bu destek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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