Galatasaray'ın lig serüveni
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.
İstanbul
Geride kalan 65 sezonda Galatasaray bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 14 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.
Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.
En farklı galibiyetleri
Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
|2022-2023
|12.11.2022
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|0-7
En farklı skorlu yenilgileri
Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1959
|14.06.1959
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|1995-1996
|04.05.1996
|Galatasaray-Kocaelispor
|0-4
|1996-1997
|08.09.1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-4
|2005-2006
|22.04.2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|2013-2014
|19.04.2014
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-4
|2014-2015
|26.10.2014
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2016-2017
|10.04.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2018-2019
|01.09.2018
|Trabzonspor-Galatasaray
|4-0
En çok gol attığı maçlar
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1970-1971
|09.01.1971
|Galatasaray-PTT
|7-1
|1970-1971
|06.06.1971
|PTT-Galatasaray
|1-7
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
|2022-2023
|12.11.2022
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|0-7
En çok gol yediği maçlar
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1991-1992
|22.04.1992
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-2
|1998-1999
|15.11.1998
|Galatasaray-Trabzonspor
|3-5
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|2008-2009
|22.02.2009
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-5
En gollü maçları
Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|1993-1994
|17.10.1993
|Galatasaray-Kocaelispor
|5-4
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1997-1998
|16.11.1997
|Altay-Galatasaray
|4-5
|2001-2002
|26.08.2001
|Çaykur Rizespor-Galatasaray
|3-6
|2007-2008
|09.02.2008
|Galatasaray-Manisaspor
|6-3
Galibiyet serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 2022-2023 sezonunda 12-25. haftalarda biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.
Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|28.10.2022
|Fatih Karagümrük-Galatasaray
|0-2
|05.11.2022
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-1
|12.11.2022
|Başakşehir-Galatasaray
|0-7
|25.12.2022
|Galatasaray-İstanbulspor
|2-1
|29.12.2022
|Sivasspor-Galatasaray
|1-2
|04.01.2023
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|2-1
|08.01.2023
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-3
|13.01.2023
|Galatasaray-Hatayspor
|4-0
|21.01.2023
|Galatasaray-Antalyaspor
|2-1
|28.01.2023
|Giresunspor-Galatasaray
|0-4
|01.02.2023
|Galatasaray-Ümraniyespor
|3-2
|05.02.2023
|Galatasaray-Trabzonspor
|2-1
|05.03.2023
|Gaziantep FK-Galatasaray
|0-3 (hükmen)
|11.03.2023
|Galatasaray-Kasımpaşa
|1-0
Yenilgi serisi
Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.
Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|13.03.2004
|Akçaabat Sebatspor-Galatasaray
|2-1
|20.03.2004
|Galatasaray-Çaykur Rizespor
|1-2
|26.03.2004
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|04.04.2004
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|10.04.2004
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-0
Yenilmezlik serisi
Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.
Kazanamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.
Gol atma serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Gol yememe serisi
Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|25.01.1970
|Samsunspor-Galatasaray
|0-0
|22.02.1970
|Altınordu-Galatasaray
|0-0
|01.03.1970
|Galatasaray-İstanbul
|0-0
|08.03.1970
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|22.03.1970
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|2-0
|29.03.1970
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|05.04.1970
|Galatasaray-Samsunspor
|2-0
|12.04.1970
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|1-0
|19.04.1970
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-1
Gol yeme serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.
Gol atamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|26.04.1970
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|03.05.1970
|Galatasaray-Bursaspor
|0-0
|10.05.1970
|Galatasaray-Göztepe
|0-0
|17.05.1970
|Altay-Galatasaray
|1-0
|24.05.1970
|PTT-Galatasaray
|1-0
|27.05.1970
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-0
Galatasaray'ın lig rekorları
Sarı-kırmızılı ekip, 23 kezle ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.
Üst üste en çok şampiyon olan takım
Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını da elinde bulunduruyor.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.
- Üst üste maç kazanma rekoru
Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2022-2023 sezonunda 12-25. haftalarda biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maçtan galibiyetle ayrılarak rekorun sahibi oldu.
En farklı deplasman galibiyeti
Galatasaray, 65 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.
Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım
Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık serinin bitmesine engel olamadı.
25 maçlık iç saha galibiyet rekoru
Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başladı ve şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Gol rekoru
Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'da bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.
Bu arada, Galatasaray 17 oyuncusunun gol kralı olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önünde yer aldı.
Kombine kart rekoru
Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında kombine kart satışında Türkiye rekoru kırmayı başardı.
Söz konusu sezonda 52 bin 223 kapasiteli stadı Rams Park'ta oynadığı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Kötü rekoru
Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.
Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.
Şampiyon Galatasaray, sezona kadrosunu güçlendirerek giriyor
Yönetim ve teknik ekibin her fırsatta Avrupa'da başarı hedeflediklerini dile getirdiği Galatasaray'da geçen sezonki kadro çok büyük oranda korundu.
İdeal 11'de olmamasına rağmen şampiyonlukta katkısı bulunan Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Samuel Adekugbe, Emre Taşdemir gibi isimlerle yola devam etmeyen Galatasaray, şampiyonlukta öne çıkan oyunculardan kiralık sözleşmesi sona eren Milot Rashica'yı da yeniden kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ideal 11'inden sadece Rashica şu anda kadroda yer almıyor.
Galatasaray, sezona damga vuran Arjantinli Mauro Icardi'nin bonservisini alarak takımın hücum gücünü korudu. "Cimbom" Icardi'nin yanı sıra Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Tete ile hücum alternatiflerini çoğalttı.
Sezon boyunca sol bekte sorun yaşayan Galatasaray, İspanyol oyuncu Angelino'yu da alarak bu sorunu çözdü. Sarı-kırmızılılar, mevcut yapısını koruduğu orta sahaya Kerem Demirbay'ı alarak alternatiflerini artırdı.
Genelde Fernando Muslera'nın arkasında yedek bekleyen Okan Kocuk'un ayrılmasıyla sayısal olarak azalan bu bölgeye tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i alan Galatasaray, hem bu sayıyı tamamladı hem de yerli oyuncu kuralında elini rahatlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.