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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nden 2 yeni transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan Hayrullah Bilazer ve Riad Bajic kadrosuna kattı.

Muhammed Boztepe  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
MKE Ankaragücü'nden 2 yeni transfer

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, sağ bek Hayrullah ve forvet Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle 31 maçta forma giyen Hayrullah, iki de asist yaptı. Yine Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu Bajic ise 14 gol attı, 2 asist yaptı.

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