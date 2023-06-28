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Spor

Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı

Eren Bozkurt  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı

Adana

Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş, memleketi Adana'da üstü açık klasik arabayla şehir turu attı.

Katıldığı uluslararası organizasyonlarda 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden Nafia, memleketi Adana'da ilgiyle karşılaştı.

Üstü açık klasik otomobile binen 28 yaşındaki sporcu, ailesi ve sporcu arkadaşlarıyla kent merkezinde şehir turuna çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Adana Valisi Süleyman Elban, başarılı sporcuya çiçek takdim etti.

Nafia, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarı elde etmek için 19 yıldır mücadele verdiğini söyledi.

Bu süreçte sakatlıklar ve yenilgiler yaşadığını dile getiren Nafia, hepsinin üstesinden gelmeyi bildiğini aktardı.

Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını belirten Nafia, "Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Orada da ülkemi en güzel şekilde temsil edip, kariyerimin tek eksik altın madalyasını kazanmak istiyorum. Bunun için çok mücadele veriyorum. O altın madalyayı da kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür eden Nafia, şunları kaydetti:

"Harika bir karşılama vardı. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Daha önce dünya şampiyonu olan sporculara kendi illerinde karşılama yapılıyordu. Adana sokaklarında büyümüş biri olarak bu da benim hayalimdi. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Paris Olimpiyatları'ndan sonra inşallah Adana sokaklarında bu şekilde tur atmayı istiyorum."


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