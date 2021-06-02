Euro
10.50
Dolar
8.60
BIST 100
1,429.88
Altın
1,903.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

MKE Ankaragücü'nde mevcut yönetim tarafından başkanlığa aday gösterildiği daha önce ilan edilen kulüp futbol şube sorumlusu Faruk Koca, adaylığını resmen duyurdu.

Fatih Gazioğlu   | 02.06.2021
MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

Ankara

Yaptığı yazılı açıklamada Faruk Koca, "Olağan genel kurulda MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başkanlığına aday olduğumu bildirir, konu ile ilgili düşünce, proje ve hedeflerimi geniş kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğim basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü başkanı Fatih Mert, geçen hafta yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını, yerine başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini dile getirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını 2023'e kadar uygulamayacak
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı