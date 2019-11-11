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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü borç dosyalarının çözümü için görüşmelere başladı

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, borçlarla ilgili FIFA'daki dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Ercan Çakar   | 11.11.2019
MKE Ankaragücü borç dosyalarının çözümü için görüşmelere başladı

İstanbul

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, yaptığı yazılı açıklamada, FIFA'nın yargılama kurullarındaki dosyalarının davacılarıyla görüşmek amacıyla yönetim kurulu üyesi Gökalp Üstün ve beraberindeki heyetin, Fransa'nın başkenti Paris'e giderek temaslarda bulunduğunu belirtti.

İsmail Atasoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yapılan görevlendirme neticesinde yönetim kurulu üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan puan silme cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır. İlk etapta yaklaşık 34 milyon lirayı bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, görüşmeler neticelendiğinde dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."


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