Euro
10.49
Dolar
8.60
BIST 100
1,432.86
Altın
1,908.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.06.2021
Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını 2023'e kadar uygulamayacak
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu
Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiraladığı Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı

Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiraladığı Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup: Şampiyonluğun anahtarı takımdaki 'aile ortamı'

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup: Şampiyonluğun anahtarı takımdaki 'aile ortamı'