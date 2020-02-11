Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
118,068.30
Altın
1,568.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Fatih Çakmak   | 11.02.2020
MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

Ankara

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. 

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü

MKE Ankaragücü yarın olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü yarın olağanüstü genel kurula gidiyor
MKE Ankaragücü ara transferin son gününde 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü ara transferin son gününde 15 futbolcuyu kadrosuna kattı
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı