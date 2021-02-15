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Spor, Futbol

Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı.

Berad Büyük   | 15.02.2021
Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı

İstanbul

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin avro, gold formanın 4 bin 800 avro ve lacivert formanın 5 bin 250 avroya alıcı bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin avroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.

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