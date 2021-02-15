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Spor, Futbol

Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcular için imza töreni düzenledi.

Kerem Kocalar   | 15.02.2021
Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Gaziantep

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, beraberindeki asbaşkan Müslüm Özmen, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy, kurumsal ilişkiler ve iletişim sorumlusu Cihan Koçer ve yönetim kurulu üyesi Erhan Özmen ile kulüp tesislerinde yeni transferler Ertuğrul Ersoy, Bilal Başacıkoğlu, Osama Rashid ve Roderick Miranda'yla bir araya geldi, imza töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükekşi, 4 önemli futbolcuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle maç yoğunluğunun yaşandığı bir dönemde transfer yapabilmenin çok zorlu bir süreç olduğunu belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Üstelik dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi koşulları da bu transferleri zorlaştırdı. Bizler kulübümüzün imkanları çerçevesinde en iyisini yapmanın hesaplarını yaptık ve dört önemli arkadaşımızı aramıza kattık. Ertuğrul geçmişte milli takım seviyesine kadar yükselmiş, önemli bir değerimiz. Kendisi de kısa süre içerisinde performansıyla ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatladı. Aynı zamanda Rashid ve Bilal de hem bireysel olarak hem de geçmişleriyle kalitelerini ispatlamış oyuncular. Miranda da hocamızın talebi ve bizim yaptığımız araştırmalarla titizlikle yürüttüğümüz bir transferdi.

Güçlü bir takımımız var ve kadro uyumunu bozmamamız da gerekiyordu. Kubilay'ın takımdan ayrılması ve Kana Bıyık'ın sakatlık sürecinin devam etmesi sebebiyle iki defans oyuncusu transfer ederek hem güçlendik hem de kadromuzdaki tüm mevkilerde en az bir alternatif oyuncu bulundurmayı sağladık. Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında inşallah en iyi katkıyı vereceklerine inanıyorum."

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