Fenerbahçeli Mame Thiam Diyarbakır'da okul yeniletti

İstanbul
Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.
Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik.— Mame Thiam Foundation (@ThiamFoundation) February 15, 2021
Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :)
💛💙 @Mame27Thiam pic.twitter.com/hGv3ggjBMj
Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.