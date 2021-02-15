Beşiktaş başkentte 3 puanı 3 golle aldı

Ankara
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
İlk yarı
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.
22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.
31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.
75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.
86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.
89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2
90+4. dakikada Josef de Souza'nın topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk, plase vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3
İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
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