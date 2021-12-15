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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde tek hedefi galibiyet

Sarı-lacivertli futbolcu Miguel Crespo, "Takım olarak aklımızdaki tek bir düşünce var o da galip gelmek." dedi.

Süha Gür   | 15.12.2021
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde tek hedefi galibiyet

İstanbul

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Beşiktaş derbisinde tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Crespo, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide ağırlayacakları Beşiktaş'ı yeneceklerine inandıklarını aktardı.

Zor bir maç olacağının altını çizen 25 yaşındaki orta saha, "Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini vurgulayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymenin kariyeri açısından attığı en büyük adım olduğunu da kaydetti.

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