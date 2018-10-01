Medipol Başakşehir liderliği kaptırdı

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2
Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1
Beşiktaş-Kayserispor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0
Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0
Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Puan durumu
Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|7
|5
|0
|2
|15
|9
|6
|15
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|3.
|BEŞİKTAŞ
|7
|4
|2
|1
|13
|8
|5
|14
|4.
|ANTALYASPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|13
|-2
|13
|5.
|GÖZTEPE
|7
|4
|0
|3
|9
|8
|1
|12
|6.
|KASIMPAŞA
|7
|4
|0
|3
|14
|14
|0
|12
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|7
|4
|0
|3
|6
|11
|-5
|12
|8.
|ATİKER KONYASPOR
|7
|3
|2
|2
|12
|10
|2
|11
|9.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|2
|11
|10.
|TRABZONSPOR
|7
|3
|1
|3
|14
|10
|4
|10
|11.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|3
|1
|3
|8
|8
|0
|10
|12.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
|13.
|KAYSERİSPOR
|7
|2
|2
|3
|5
|8
|-3
|8
|14.
|FENERBAHÇE
|7
|2
|1
|4
|6
|10
|-4
|7
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|1
|3
|3
|8
|8
|0
|6
|16.
|AKHİSARSPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|-2
|5
|17.
|BURSASPOR
|7
|0
|5
|2
|4
|7
|-3
|5
|18.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
6 Ekim Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
7 Ekim Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)
Muhabir: Hüseyin Eroğul