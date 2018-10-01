Medipol Başakşehir liderliği kaptırdı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

anasayfa > spor, futbol 01.10.2018

Medipol Başakşehir liderliği kaptırdı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.

Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi. 

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2

Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0

Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0

Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
1. GALATASARAY7 5 0 2 15 9 6 15
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7 4 2 1 12 4 8 14
3. BEŞİKTAŞ7 4 2 1 13 8 5 14
4. ANTALYASPOR7 4 1 2 11 13 -2 13
5. GÖZTEPE7 4 0 3 9 8 1 12
6. KASIMPAŞA7 4 0 3 14 14 0 12
7. AYTEMİZ ALANYASPOR7 4 0 3 6 11 -5 12
8. ATİKER KONYASPOR7 3 2 2 12 10 2 11
9. EVKUR YENİ MALATYASPOR7 3 2 2 7 5 2 11
10. TRABZONSPOR7 3 1 3 14 10 4 10
11. MKE ANKARAGÜCÜ7 3 1 3 8 8 0 10
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR7 2 2 3 8 11 -3 8
13. KAYSERİSPOR7 2 2 3 5 8 -3 8
14. FENERBAHÇE7 2 1 4 6 10 -4 7
15. ÇAYKUR RİZESPOR7 1 3 3 8 8 0 6
16. AKHİSARSPOR7 1 2 4 8 10 -2 5
17. BURSASPOR7 0 5 2 4 7 -3 5
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7 0 2 5 5 11 -6 2

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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