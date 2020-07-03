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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Medipol Başakşehir, bu sezon başında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'tan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Hilmi Sever   | 03.07.2020
Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

A Milli Takım formasını da giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını da belirtildi.

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