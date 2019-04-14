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Napoli'den Juventus'a izin yok

İtalya liginin 2. sırasındaki Napoli, Chievo'yu 3-1 yenerek Juventus'un bitime 6 hafta kala şampiyonluk kutlaması yapmasına izin vermedi. Chievo, bu sezon Serie A'da küme düşen ilk kulüp oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.04.2019
Napoli'den Juventus'a izin yok

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. sırasındaki Napoli, Chievo'yu 3-1 yenerek lider Juventus ile arasındaki farkı 17 puana indirdi.

Serie A'nın 32. haftasına lider Juventus'un 20 puan arkasında 2. sırada başlayan Napoli, lig sonuncusu Chievo'ya konuk oldu.

Napoli, Koulibaly'nin 15 ve 81, Milik'in 64. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Chievo'nun golünü, 90. dakikada Cesar kaydetti.

Bu sonuçla Napoli, Juventus'un bitime 6 hafta kala şampiyonluk kutlaması yapmasına izin vermedi.

Kümede kalma sınırı ile arasındaki fark 20 puana çıkan Chievo ise bu sezon Serie A'ya veda eden ilk kulüp oldu.

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