Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor

Colin Kazım'ın takımından tarihi yenilgi

Türk futbolcu Colin Kazım-Richards'ın da forma giydiği Veracruz'un Pachuca'ya 9-2 yenildiği karşılaşma, Meksika'da açılış ve kapanış liglerinin en gollü maçı olarak tarihe geçti.

Mutlu Demirtaştan   | 14.04.2019
Colin Kazım'ın takımından tarihi yenilgi

İstanbul

Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nde (Liga MX Clausura) Colin Kazım-Richards'ın da forma giydiği Veracruz, deplasmanda Pachuca'ya 9-2 yenildi.

Hidalgo Stadı'nda oynanan 14. hafta maçında Veracruz'u 9-2 mağlup eden Pachuca, tarihi bir skora imza attı. 11 golün atıldığı bu karşılaşma, açılış ve kapanış adıyla oynandığı tarihten bu yana Meksika liginin en gollü maçı oldu.

Ev sahibi Pachuca'nın gollerini 16, 25 ve 88. dakikalarda Leonardo Ulloa, ikincisi penaltıdan olmak üzere 28 ve 56. dakikalarda Franco Jara, 31. ve 84. dakikalarda Victor Guzman, 34. dakikada Raul Lopez Gomez, 44. dakikada Edwin Cardona attı.

Veracruz'un gollerini ise 40. dakikada Diego Chavez ve 81. dakikada bir dönem Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Colin Kazım-Richards kaydetti.

Ligde Pachuca 24 puanla 4'üncü, Veracruz ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da top koşturan 32 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu Colin Kazım, sezon başında Veracruz'a transfer olmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Galatasaray'da kupa mesaisi

PSG peş peşe 8. galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
Arjantin'de şampiyon Racing Club

Arjantin'de şampiyon Racing Club
Akhisarspor avantaj peşinde

Akhisarspor avantaj peşinde