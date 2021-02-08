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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Spor, Futbol

Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi.

Emrah Oktay   | 08.02.2021
Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bekin tetkikleri gerçekleştirildi.

Alınan sonuçlarda sol üst arka adale grubu "biceps" kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

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