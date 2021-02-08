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Hamilton, Mercedes F1 Takımı ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton'ın 2021'de de aralarında olacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.02.2021
Hamilton, Mercedes F1 Takımı ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Ankara

Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes ile sözleşmesi 2020 sezonu sonunda biten Hamilton arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Takımdan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki pilotla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.

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