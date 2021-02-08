Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.
Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 💪 pic.twitter.com/roaj9pTu0A— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 8, 2021
Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.