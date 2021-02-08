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Spor, Futbol

Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Emrah Oktay   | 08.02.2021
Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.

Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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