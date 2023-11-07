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Spor, Futbol

Galatasaray, Avrupa'da 312. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.

Emrah Oktay  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Galatasaray, Avrupa'da 312. randevuda

İstanbul

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.

Son 21 Avrupa maçında sadece 2 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 29 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 119 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 60 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi119293060118204
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3222737334
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi92363125142113
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31111283116419460
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