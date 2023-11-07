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Spor, Futbol

Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı

İç sahada Alman temsilcileriyle yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik alabilen Galatasaray, deplasmandaki 16 karşılaşmada beşer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Emrah Oktay  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde yarın Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 32 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 49 gole engel olamadı.

Deplasman performansı daha etkili

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Bayern Münih ile 4. randevu

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

Bayern, Türk takımlarına hiç kaybetmedi

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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